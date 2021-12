Minacce a Borrometi | la Cassazione conferma la condanna per il boss di Vittoria

(Di giovedì 9 dicembre 2021) AGI -ta in via definitiva laa un anno e 10 mesi, con l'aggravante del metodo mafioso, per Giovan Battista Ventura, ritenuto reggente dell'omonimo clan di(Ragusa), accusato didi morte e tentata violenza privata ai danni del giornalista Paolo, vicedirettore dell'Agi, per le sue inchieste sulla criminalità organizzata vittoriese. Lo ha deciso la quinta sezione penale della, dichiarando inammissibile il ricorso dell'imputato presentato contro la sentenza con cui la Corte d'appello di Catania, nel giugno 2020, avevato Ventura riconoscendo la sussistenza dell'aggravante mafiosa. Anche il sostituto pg Paola Filippi, nella sua requisitoria finale, aveva chiesto alla Corte di dichiarare inammissibile il ...

Giulietti ha poi ricordato alcune date importanti: 'Il 7 dicembre saremo in Cassazione con Paolocontro mafiosi che lo hanno minacciato; il 9 dicembre saremo coi familiari di Andrea ...Giulietti ha poi ricordato alcune date importanti: "Il 7 dicembre saremo in Cassazione con Paolocontro mafiosi che lo hanno minacciato; il 9 dicembre saremo coi familiari di Andrea ...Confermata in via definitiva la condanna a un anno e 10 mesi, con l’aggravante del metodo mafioso, per Giovan Battista Ventura, ritenuto reggente dell’omonimo clan di Vittoria (Ragusa), accusato di mi ...Ti verremo a prendere ovunque". Nel corso del processo di primo e secondo grado, a confermare il calibro del Ventura e le minacce verso Borrometi, anche i collaboratori di giustizia fra cui l'ex ...