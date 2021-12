Man United, Rangnick fa esordire 8 giocatori in Champions League (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il nuovo allenatore del Manchester United, Ralf Rangnick, continua a stupire anche nella serata di Champions League. L’allenatore tedesco, infatti, ha fatto esordire nella massima competizione europea ben otto giocatori (tra cui sei del settore giovanile. Il match, ininfluente per il girone degli inglesi, è finito 1 a 1 contro un buon Young Boys che ha provato a staccare il pass per l’Europa League. L’esordio di Rangnick in Champions League Per l’allenatore tedesco era l’esordio in Champions League alla guida dello United. La scelta è stata quella di fare riposare tutti i giocatori più importanti (i titolari neanche convocati); oltre ai ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il nuovo allenatore del Manchester, Ralf, continua a stupire anche nella serata di. L’allenatore tedesco, infatti, ha fattonella massima competizione europea ben otto(tra cui sei del settore giovanile. Il match, ininfluente per il girone degli inglesi, è finito 1 a 1 contro un buon Young Boys che ha provato a staccare il pass per l’Europa. L’esordio diinPer l’allenatore tedesco era l’esordio inalla guida dello. La scelta è stata quella di fare riposare tutti ipiù importanti (i titolari neanche convocati); oltre ai ...

Advertising

massc0 : @TheOrologio @Inter Man United.. Che secondo me e alla nostra portata come Lille e Ajax. - octopaul_ : @ScoutUnderrated Vinicius Ancelotti Man united Parma Gnonto - dka019 : @gyaigyimii Man united PSG Real Madrid J?ventus - gabb_gabbiano : Sorteggi Champions; 3 favorite: Liverpool Man City Bayern. 3 accessibili: Ajax Man United Lille. Considerate le sf… - MarcoGregoli : Man UTD. Unica big europea con cui puoi giocartela alla pari. Se non passi, capisci il tuo livello in un test proba… -

Ultime Notizie dalla rete : Man United Manchester United - Young Boys, le formazioni ufficiali: Van de Beek, Diallo e Greenwood titolari Commenta per primo Ecco le formazioni ufficiali di Manchester United - Young Boys (fischio d'inizio ore 21). Man United : Henderson; Wan - Bissaka, Matic, Bailly, Shaw; Lingard, Van de Beek, Mata, Diallo; Greenwood, Elanga. Young Boys : Faivre; Maceiras, Camara, Lustenberger, Lefort; C. Martins Pereira, ...

All'Old Trafford lo Young Boys manca l'impresa e saluta l'Europa A Bergamo partita rinviata a causa della neve 08.12.2021 Al nono minuto passano i padroni di casa con Greenwood! 211208_UCL_MAN_YB_Tor_1_0_Greenwood_IT 08.12.2021 Le formazioni di Manchester United - ...

Anteprima: Norwich City vs. Manchester United - predizione, notizie sulle squadre, formazioni Sports Mole anticipa lo scontro di Premier League di sabato tra Norwich City e Manchester United, compresi pronostici, notizie sulla squadra e possibili formazioni. Il Manchester United cercherà di co ...

Man United, Rangnick e i fantasmi di Solskjaer: "Ieri a tratti sembravamo quelli di prima" Abbiamo fatto un buon primo tempo, seppur con qualche errore alla mezz'ora di gioco, ma li abbiamo tenuti lontani dalla porta controllando la partita e segnando un gol bellissimo. Non a caso proprio c ...

Commenta per primo Ecco le formazioni ufficiali di Manchester- Young Boys (fischio d'inizio ore 21).: Henderson; Wan - Bissaka, Matic, Bailly, Shaw; Lingard, Van de Beek, Mata, Diallo; Greenwood, Elanga. Young Boys : Faivre; Maceiras, Camara, Lustenberger, Lefort; C. Martins Pereira, ...A Bergamo partita rinviata a causa della neve 08.12.2021 Al nono minuto passano i padroni di casa con Greenwood! 211208_UCL__YB_Tor_1_0_Greenwood_IT 08.12.2021 Le formazioni di Manchester- ...Sports Mole anticipa lo scontro di Premier League di sabato tra Norwich City e Manchester United, compresi pronostici, notizie sulla squadra e possibili formazioni. Il Manchester United cercherà di co ...Abbiamo fatto un buon primo tempo, seppur con qualche errore alla mezz'ora di gioco, ma li abbiamo tenuti lontani dalla porta controllando la partita e segnando un gol bellissimo. Non a caso proprio c ...