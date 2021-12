Lo sciopero generale è un raggio di sole nell’inverno delle politiche antioperaie di Draghi (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ho trovato a dir poco stucchevoli le regole di comportamento linguistico dettate, non si capisce bene a che titolo, dall’Unione europea, nella persona della Commissaria per l’Uguaglianza Helène Dalli. Mentre la disuguaglianza, per effetto delle dinamiche micidiali della globalizzazione capitalistica, aggravate dal Covid, cresce a dismisura, la Commissaria addetta al tema non trova niente di meglio da fare che dilettarsi a dare consigli su come si debba parlare. Mentre uomini, donne e bambini respinti dall’Europa muoiono di freddo ai suoi confini orientali o annegati nel Mediterraneo, la signora Dalli vorrebbe che non ci augurassimo più il Buon Natale. Ciò indubbiamente servirà a rincuorare i migranti, di qualunque provenienza geografica o confessione religiosa, che in Europa non ci riescono ad arrivare o, se ci arrivano, vengono assoggettati a lavori spesso simili alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ho trovato a dir poco stucchevoli le regole di comportamento linguistico dettate, non si capisce bene a che titolo, dall’Unione europea, nella persona della Commissaria per l’Uguaglianza Helène Dalli. Mentre la disuguaglianza, per effettodinamiche micidiali della globalizzazione capitalistica, aggravate dal Covid, cresce a dismisura, la Commissaria addetta al tema non trova niente di meglio da fare che dilettarsi a dare consigli su come si debba parlare. Mentre uomini, donne e bambini respinti dall’Europa muoiono di freddo ai suoi confini orientali o annegati nel Mediterraneo, la signora Dalli vorrebbe che non ci augurassimo più il Buon Natale. Ciò indubbiamente servirà a rincuorare i migranti, di qualunque provenienza geografica o confessione religiosa, che in Europa non ci riescono ad arrivare o, se ci arrivano, vengono assoggettati a lavori spesso simili alla ...

