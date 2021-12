L’Inter ha perso solo 2 delle ultime 8 partite in Champions: i numeri (Di giovedì 9 dicembre 2021) L’Inter ha perso solo due delle ultime otto partite in Champions League (4V, 2N), entrambe contro il Real Madrid. L’Inter ha perso 10 delle ultime 12 sfide contro squadre spagnole in Champions League (1V, 1N), tra cui tutte le ultime cinque (di cui le quattro più recenti vs Real Madrid). Le ultime sei sconfitte delL’Inter in competizioni europee sono tutte arrivate contro squadre spagnole (quattro vs Real Madrid, una vs Barcellona, una vs Siviglia). Il cartellino rosso di Nicolò Barella è stato il 19° ricevuto delL’Inter in Champions League, con solo Juventus (27) e Bayern Monaco (21) ... Leggi su footdata (Di giovedì 9 dicembre 2021)hadueottoinLeague (4V, 2N), entrambe contro il Real Madrid.ha1012 sfide contro squadre spagnole inLeague (1V, 1N), tra cui tutte lecinque (di cui le quattro più recenti vs Real Madrid). Lesei sconfitte delin competizioni europee sono tutte arrivate contro squadre spagnole (quattro vs Real Madrid, una vs Barcellona, una vs Siviglia). Il cartellino rosso di Nicolò Barella è stato il 19° ricevuto delinLeague, conJuventus (27) e Bayern Monaco (21) ...

