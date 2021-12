La Lazio chiude seconda, dovrà passare dai playoff: tutte le qualificate di Europa League (Di venerdì 10 dicembre 2021) E’ terminata questa sera la fase a gironi di Europa League. In campo all’Olimpico, a caccia del pass per gli ottavi di finale della competizione europea, la Lazio. I biancocelesti hanno sfidato in casa il Galatasaray, senza riuscire ad ottenere la vittoria, unica soluzione per passare alla fase successiva della competizione. All’Olimpico, dopo una sfida equilibrata e con poche occasioni da gol, è finita 0-0 col Galatasaray in festa per aver concluso da prima nel girone. La Lazio, invece, dovrà passare dai playoff, sfidando le terze di Champions League. Le qualificate agli ottavi di finale di Europa League Lione, Monaco, Spartak Mosca, Francoforte, Galatasaray, Leverkusen, Stella ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 10 dicembre 2021) E’ terminata questa sera la fase a gironi di. In campo all’Olimpico, a caccia del pass per gli ottavi di finale della competizione europea, la. I biancocelesti hanno sfidato in casa il Galatasaray, senza riuscire ad ottenere la vittoria, unica soluzione peralla fase successiva della competizione. All’Olimpico, dopo una sfida equilibrata e con poche occasioni da gol, è finita 0-0 col Galatasaray in festa per aver concluso da prima nel girone. La, invece,dai, sfidando le terze di Champions. Leagli ottavi di finale diLione, Monaco, Spartak Mosca, Francoforte, Galatasaray, Leverkusen, Stella ...

Europa League, Lazio - Galatasaray 0 - 0 22.58 Europa League, Lazio - Galatasaray 0 - 0 La Lazio non va oltre lo 0 - 0 contro il Galatasaray all'Olimpico e chiude al secondo posto il girone E di Europa League. Ai biancocelesti occorreva una vittoria per appaiare i turchi e avere la meglio ...

Lazio, niente primo posto: con il Galatasaray è solo 0-0 Niente da fare per la Lazio di Maurizio Sarri che sbatte sul muro del Galatasaray e non va oltre lo 0-0 all’Olimpico. Biancocelesti che hanno sentito la tensione del match e non ...

Lazio, si chiude il Gruppo E: ecco le possibili avversarie dei biancocelesti Niente sorpasso all'Olimpico. La Lazio non va oltre lo 0-0 contro il Galatasaray e abbandona ogni velleità di accedere direttamente agli ottavi di Europa League. Porta inviolata per ...

