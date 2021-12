Inter, Barella multato: la società teme il peggio per la Champions (Di giovedì 9 dicembre 2021) Barella multato dall’Inter per la reazione a Madrid, ma Inzaghi teme il peggio in vista degli ottavi di finale di Champions League Dopo l’episodio in Champions League Barella è stato multato dalla società Il ragazzo, come aveva detto anche Inzaghi nel post partita, si era già scusato con squadra e società. Il problema ora è un altro, la squalifica che gli verrà inflitta. I nerazzurri aspettano la sentenza da parte della UEFA, prevista per il 25 gennaio. Inzaghi teme di perdere il suo pilastro a centrocampo per due giornate, e il classe ’97 perderebbe sia per l’andata sia per il ritorno degli ottavi di finale. CONTINUA SU Inter NEWS 24 L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 dicembre 2021)dall’per la reazione a Madrid, ma Inzaghiilin vista degli ottavi di finale diLeague Dopo l’episodio inLeagueè statodallaIl ragazzo, come aveva detto anche Inzaghi nel post partita, si era già scusato con squadra e. Il problema ora è un altro, la squalifica che gli verrà inflitta. I nerazzurri aspettano la sentenza da parte della UEFA, prevista per il 25 gennaio. Inzaghidi perdere il suo pilastro a centrocampo per due giornate, e il classe ’97 perderebbe sia per l’andata sia per il ritorno degli ottavi di finale. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da ...

