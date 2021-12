In Trentino hub aperti 5 giorni fino a mezzanotte, ma non basta a convincere i No vax: flop sulle prime dosi (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sono 70 mila i cittadini del Trentino che in questi 5 giorni hanno partecipato alla maratona vaccinale anti Covid, come ha spiegato il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. Un risultato che comunque non abbatte il fortino No vax, formato dagli irriducibili che, a quasi un anno dall’inizio della campagna, non si sono sottoposti nemmeno alla prima dose. Un aspetto confermato dai dati e da Fugatti stesso. «L’iniziativa non è riuscita a coinvolgere tutti gli indecisi che hanno scelto di non farsi proteggere dal vaccino. Ciò che è mancato – ha sottolineato – sono le cosiddette prime dosi. I numeri, seppur non definitivi, parlano di 4.000 prime dosi su un parterre di 75.000 persone. Fanno riflettere soprattutto coloro che fra i 30 e i 60 anni decidono ancora di ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sono 70 mila i cittadini delche in questi 5hanno partecipato alla maratona vaccinale anti Covid, come ha spiegato il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. Un risultato che comunque non abbatte il fortino No vax, formato dagli irriducibili che, a quasi un anno dall’inizio della campagna, non si sono sottoposti nemmeno alla prima dose. Un aspetto confermato dai dati e da Fugatti stesso. «L’iniziativa non è riuscita a coinvolgere tutti gli indecisi che hanno scelto di non farsi proteggere dal vaccino. Ciò che è mancato – ha sottolineato – sono le cosiddette. I numeri, seppur non definitivi, parlano di 4.000su un parterre di 75.000 persone. Fanno riflettere soprattutto coloro che fra i 30 e i 60 anni decidono ancora di ...

Advertising

Trentino_Family : RT @fedvvfvoltn: Giornate di grande lavoro per i #vvftrentino, impegnati anche in una preziosa attività di supporto in occasione della #mar… - IlGrandinato : 'Maratona vaccinale'. Chi sceglie questi meme o è completamente pazzo o, al contatrario, un genio della psicologia.… - Trentin0 : Partita in Trentino la maratona vaccinale: in 12 ore oltre 16 mila dosi somministrate. Consigliato l'hub di Lavis p… - TgrRaiTrentino : Nella prima giornata di maratona vaccinale del #Trentino diecimila le persone immunizzate, sono quasi esclusivament… - Trentin0 : Covid, i campioni dello sport trentino sponsor dei vaccini all'hub di Lavis nel primo giorno di maratona vaccinale:… -