F1 | Masi | “Verstappen non butterà fuori Hamilton | verrebbe punito”

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Si avvicina il momento della verità in F1 sul duello definitivo tra Maxe Lewis. Saranno a pari punti ad Abu Dhabi, ma l’olandese ha vinto 9 gare, una in più dell’inglese. Ciò vuol dire che da regolamento se lo sbattessealla prima occasione, raccogliendo zero punti entrambi, sarebbe campione del mondo. Una eventualità che tocca a Michaelsventare. Ma il direttore di gara è sicuro e dice che non lo farà. “Non posso controllare le azioni dei due individui, solo loro possono – dice intervistato dal Daily Mail – Ma all’interno dei regolamenti abbiamo delle penalità, che si tratti di penalità di tempo o di griglia. Inoltre, il Codice Sportivo Internazionale prevede che gli steward squalificano un concorrente o gli tolgano punti in un caso come quello. Quindi, sì, a Max potrebbero essere ...

Advertising

sportface2016 : #F1, #Masi assicura: '#Verstappen non butterà fuori #Hamilton, verrebbe punito' - FormulaPassion : #F1: 'uomo avvisato mezzo salvato', #Masi mette in guardia #Verstappen contro collisioni sospette con #Hamilton nel… - infoitsport : Formula 1 | I commissari contro Masi: aspettano Verstappen al varco - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1: #Villeneuve sconfessa #Masi sulle 'trattative' - uzapelloni : Rassegna stampa: Ecclestone vota Verstappen e distrugge Masi -

Ultime Notizie dalla rete : Masi Verstappen

...alla telemetria che ha inchiodato Maxdinanzi alle sue colpe e al tentativo di aver causato la collisione con Lewis Hamilton attraverso un brake - test. Il Direttore di Gara Michaelè ......Toto Wolff aveva puntato la telecamera con aria di sfida verso il Direttore di Gara Michael, ... ' Devi scervellarti abbastanza per trovare una cosa che non sia andata in favore diin ...Le dichiarazioni di Michael Masi in vista del duello decisivo di Abu Dhabi: "Verstappen non butterà fuori Hamilton, verrebbe punito" ...- In caso di collisione decisiva per il titolo iridato, il Direttore di Gara non farà sconti e ha ventilato sia la deduzione di punti che la squalifica dal campionato ...