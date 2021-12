F1, Carlos Sainz: “Spero che il duello Hamilton-Verstappen sia pulito per dare una bella immagine” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ci siamo. Nel weekend del GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2021 di F1, sapremo a chi andrà il titolo iridato della massima categoria dell’automobilismo. Sono due i piloti in lizza: Max Verstappen (Red Bull) e Lewis Hamilton (Mercedes). I due alfieri di Milton Keynes e di Brackley si presentano ai nastri di partenza in una condizione di parità e questo conferisce al confronto ancora più fascino. Il penultimo round in Arabia Saudita, però, è stato all’insegna delle polemiche e in pista si sono viste tante cose discutibili anche sotto il profilo della gestione della gara. In questo contesto, il ferrarista Carlos Sainz si augura che i due contendenti non eccedano e diano una bella immagine di questo sport: “Entrambi sono stati protagonisti di una stagione incredibile. ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ci siamo. Nel weekend del GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2021 di F1, sapremo a chi andrà il titolo iridato della massima categoria dell’automobilismo. Sono due i piloti in lizza: Max(Red Bull) e Lewis(Mercedes). I due alfieri di Milton Keynes e di Brackley si presentano ai nastri di partenza in una condizione di parità e questo conferisce al confronto ancora più fascino. Il penultimo round in Arabia Saudita, però, è stato all’insegna delle polemiche e in pista si sono viste tante cose discutibili anche sotto il profilo della gestione della gara. In questo contesto, il ferraristasi augura che i due contendenti non eccedano e diano unadi questo sport: “Entrambi sono stati protagonisti di una stagione incredibile. ...

