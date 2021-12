Enel X - Le colonnine ultrarapide sbarcano nei megastore di Mondo Convenienza

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Si estende la collaborazione traX e le grandi aziende di arredamento per la casa: dopo la partnership con Ikea e quella con Le Roy Merlin, da poco rinnovata, la business unit della multinazionale energetica ha siglato un accordo per l'installazione dinei parcheggi deidi. Ricarica per i clienti. La nuova collaborazione prevede l'apertura di almeno 10 stazioni di ricarica ultrarapida di tipo HPC (High Power Charging), con la possibilità di estendere la loro installazione ad altri negozi di 12 Regioni (Piemonte, Lazio, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Abruzzo, Umbria, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna). Parliamo quindi di connettori con potenze fino a 300 kW, anche se non mancheranno le JuiceBox, pensate per la ...