Covid, mappa Ecdc: quasi tutta Italia in rosso, 4 Regioni a rischio alto (Di giovedì 9 dicembre 2021) Cala il numero delle Regioni Italiane in giallo, colore che indica un rischio medio per quanto riguarda la pandemia da Covid19. Nella mappa della situazione epidemiologica dell' Ecdc , infatti, ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Cala il numero dellene in giallo, colore che indica unmedio per quanto riguarda la pandemia da19. Nelladella situazione epidemiologica dell', infatti, ...

Advertising

CCKKI : #Covid, secondo la #mappa #Ecdc (situazione covid in #Europa): quasi tutta l' #Italia in rosso 4 regioni in rosso s… - fisco24_info : Covid oggi Italia, solo 5 regioni zona gialla in mappa Ecdc: Tutte le altre sono zona rossa. Rischio massimo 'rosso… - StreetNews24 : Tutte le altre sono zona rossa. Rischio massimo 'rosso scuro' per Valle d’Aosta, Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezi… - StreetNews24 : Covid oggi Italia, solo 5 regioni zona gialla in mappa Ecdc - StraNotizie : Covid oggi Italia, solo 5 regioni zona gialla in mappa Ecdc -