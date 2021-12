Covid: in Gran Bretagna nuova stretta con mascherine al chiuso, Green pass e smart working (Di giovedì 9 dicembre 2021) Dopo il diffondersi della variante Omicron. Forse un tentativo di Johnson di sviare l'attenzione dopo lo scandalo del 'Party del Natale'? In Danimarca nuove misure: smartworking, locali chiusi a ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Dopo il diffondersi della variante Omicron. Forse un tentativo di Johnson di sviare l'attenzione dopo lo scandalo del 'Party del Natale'? In Danimarca nuove misure:, locali chiusi a ...

Corriere : Covid, Johnson introduce il green pass per discoteche e grandi eventi «Da lunedì chi pu... - Cla2011 : Anche la Gran Bretagna la settimana prossima entra in una fase di misure anti covid più dure. - ArgeneCosa : RT @Corriere: Covid, Londra vara nuove restrizioni. E Johnson si scusa per lo scandalo del party di ... - giudittafab64 : RT @engu64: Covid, in Germania 527 morti: mai così tanti dal 12 febbraio. In Gran Bretagna arriva il Pass vaccinale per discoteche e grandi… - engu64 : Covid, in Germania 527 morti: mai così tanti dal 12 febbraio. In Gran Bretagna arriva il Pass vaccinale per discote… -