Chiara Ferragni: "Fedez mi fa sentire inutile" (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nei giorni scorsi è andata in onda su Prime Video il primo episodio della nuova serie con al centro la vita familiare di Chiara Ferragni e Fedez. La coppia ha deciso di mostrarsi al grande pubblico con tutte le sue fragilità e, durante la prima puntata, l'influencer più famosa d'Italia ha spiazzato tutti con una confessione shock. Chiara Ferragni, durante il primo episodio di The Ferragnez, ha parlato

vogue_italia : .@ChiaraFerragni sceglie @Dior per la premiere di #TheFerragnez a Milano ???? @PrimeVideoIT - k1ki17 : RT @_che_fatica: il mondo per il mondo Chiara Ferragni per Fedez #TheFerragnezLaSerie - sofisyrup : RT @_che_fatica: il mondo per il mondo Chiara Ferragni per Fedez #TheFerragnezLaSerie - We_Are_Legends1 : RT @_che_fatica: il mondo per il mondo Chiara Ferragni per Fedez #TheFerragnezLaSerie - maria56567251 : Ricordo quando guardavo le storie di Chiara Ferragni e pensavo fosse molto antipatica e piena di se. Oggi penso che… -

