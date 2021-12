Champions League 2021/2022, risultati e classifiche (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tutto pronto per la Champions League 2021/2022. Si apre la fase a gironi e le quattro squadre italiane (Inter, Milan, Atalanta e Juventus) sono pronte a contendersi i tre punti per andare avanti il più possibile. Sportface.it vi terrà compagnia nel corso di questa fase a gruppi con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Ecco risultati e classifiche aggiornate. GRUPPO A Classifica Manchester City 12 Psg 11 Lipsia 7 Club Brugge 4 risultati PRIMA GIORNATA – Mercoledì 15 settembreOre 21:00, Club Brugge-Psg 1-1 (15? Herrera, 27? Vanaken) Ore 21:00, Manchester City-Lipsia 6-3 (16? Ake, 28? Mukiele (aut), 42? Nkunku, 47? Mahrez (rig), 51? Nkunku, 56? Grealish, 73? Nkunku, 75? Cancelo, 85? Gabriel Jesus) SECONDA GIORNATA – Martedì 28 ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tutto pronto per la. Si apre la fase a gironi e le quattro squadre italiane (Inter, Milan, Atalanta e Juventus) sono pronte a contendersi i tre punti per andare avanti il più possibile. Sportface.it vi terrà compagnia nel corso di questa fase a gruppi con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Eccoaggiornate. GRUPPO A Classifica Manchester City 12 Psg 11 Lipsia 7 Club Brugge 4PRIMA GIORNATA – Mercoledì 15 settembreOre 21:00, Club Brugge-Psg 1-1 (15? Herrera, 27? Vanaken) Ore 21:00, Manchester City-Lipsia 6-3 (16? Ake, 28? Mukiele (aut), 42? Nkunku, 47? Mahrez (rig), 51? Nkunku, 56? Grealish, 73? Nkunku, 75? Cancelo, 85? Gabriel Jesus) SECONDA GIORNATA – Martedì 28 ...

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Lazio, Tare: 'Crediamo nella rimonta in campionato. Segnali positivi' Volevamo passare questo girone quasi da Champions, ci siamo qualificati e ora dobbiamo vincere per passare da primi" . Ha presentato così la sfida tra Lazio e Galatasaray, Igli Tare. Ai microfoni di ...

Napoli - Leicester, le pagelle: Zielinski inventa, Elmas colpisce. Di Lorenzo jolly Farà i play - off contro una delle terze dei gruppi di Champions League. Nella totale emergenza la sua squadra tira fuori, pur con qualche errore, una prova volitiva e di orgoglio. Termina il match ...

FINALI, Atalanta out dalla CL. Napoli e Roma ok Questi i risultati delle gare europee che vedevano coinvolte le italiane in Europa League, Conference League e Champions League. NAPOLI-LEICESTER 3-2 - Napoli batte Leicester 3-2: doppietta di Elmas, ...

Il Napoli batte il Leicester e va ai playoff di Europa League Lunedì nei sorteggi il Napoli scoprirà il nome della propria avversaria, con gli azzurri che affronteranno una delle retrocesse della Champions League.

