Botox e filler ai cammelli per il concorso di bellezza in Arabia Saudita | 40 cacciati dalla sfilata

Non devono indossare il tradizionale costume intero e sgambato delle Miss e neanche incedere sui tacchi alti slanciando le gambe lunghe e flessuose né rispondere a improbabili domande con altrettanto improbabili risposte ma al King Abdulaziz Camel Festival, il più importante concorso di bellezza per cammelli in Arabia Saudita che prevede un premio da 66mila di dollari per il vincitore gli animali debbono certamente esibire labbra carnose e pendenti, naso grosso e una gobba ben fatta. Tutto, naturalmente, come mamma li ha fatti. Parrebbe ovvio, ancorché si tratti cammelli, che questi tratti distintivi, fissati rigidamente dalle linee guida dell'Arabia Saudita e valutati durante il concorso di bellezza ad hoc, debbano, ...

