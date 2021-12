Advertising

fisco24_info : Borsa: Milano in rosso (-0,1%), tengono alcune banche: Male petroliferi e auto. Vola Unicredit. In calo Tim e Juve - fisco24_info : Borsa: Europa, salva solo Milano (+0,15%) grazie a Unicredit: Spread sale a 137, futures Usa in rosso, attesi i sus… - DividendProfit : Borsa: Milano tiene (+0,4%), vola Unicredit, giù Tim ed Eni – Economia - fisco24_info : Borsa: Milano tiene (+0,4%), vola Unicredit, giù Tim ed Eni: Piano al 2024 spinge il titolo sui livelli pre-pandemi… - bizcommunityit : Moderati guadagni in #Borsa di Milano #finanzaemercati -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano

Ha girato in rosso nel primo pomeriggio Piazza Affari ( - 0,1%), con il listino principale quasi completamente in negativo. Tengono alcune banche, come Bper (+0,7%), Mps (+2,5%) e Unicredit che vola (+...Andamento cauto sui mercati occidentali, dopo la giornata altalenante in Asia:riesce a ... Ladi Tokyo termina le contrattazioni in negativo, con gli investitori che fanno scattare le ...Ha girato in rosso nel primo pomeriggio Piazza Affari (-0,1%), con il listino principale quasi completamente in negativo. (ANSA) ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 dic - Indici europei deboli a meta' seduta, con Piazza Affari in controtendenza sostenuta dal rally di Unicredit (+11,7%). Dopo la pubblicazione del nuovo p ...