Baby pusher a Putignano, minore beccato con cocaina in manette (Di giovedì 9 dicembre 2021) I carabinieri di Putignano hanno arrestato un minorenne del posto, trovato in possesso di 55 grammi di cocaina. Da diversi giorni i militari avevano deciso di controllare i quartieri del centro storico,... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 9 dicembre 2021) I carabinieri dihanno arrestato unnne del posto, trovato in possesso di 55 grammi di. Da diversi giorni i militari avevano deciso di controllare i quartieri del centro storico,...

