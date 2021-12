Atalanta-Villareal 2-3, Dea eliminata: tabellino e highlights (Di giovedì 9 dicembre 2021) Bergamaschi fuori dalla Champions. La squadra di Gasperini trova i gol solo nel finale, dopo un’ora di gioco opaca Atalanta-Villareal, tabellino e highlights Atalanta-Villareal, tabellino e highlights Atalanta-Villareal, tabellino e highlights – Troppo poco lucidi all’inizio, troppo tardive le due reti. Con il 2-3 fonale è il Villareal ad accedere agli ottavi di Champions League, con gli uomini di Gian Piero Gasperini chiamati a farsi un esame di coscienza. Troppo distratti nella prima parte della gara, i nerazzurri hanno trovato le reti solo nel finale, ma con questo risultato sono gli spagnoli a centrare l’obiettivo. Nel recupero della partita ... Leggi su ck12 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Bergamaschi fuori dalla Champions. La squadra di Gasperini trova i gol solo nel finale, dopo un’ora di gioco opaca– Troppo poco lucidi all’inizio, troppo tardive le due reti. Con il 2-3 fonale è ilad accedere agli ottavi di Champions League, con gli uomini di Gian Piero Gasperini chiamati a farsi un esame di coscienza. Troppo distratti nella prima parte della gara, i nerazzurri hanno trovato le reti solo nel finale, ma con questo risultato sono gli spagnoli a centrare l’obiettivo. Nel recupero della partita ...

Advertising

tuttosport : La prima pagina di #Tuttosport: - Regali #Juve - #Atalanta-Villareal si gioca oggi - #Napoli, #Lazio, #Roma: missi… - andreastoolbox : Champions League: Atalanta sconfitta 2-3 dal Villareal, la Dea scende in Europa League - Rai News… - sergiocap71 : Atalanta, me lo aspettavo. Il Villareal era stato semifinalista di Champions League 16 anni fa e di Europa League… - pasqualinipatri : Champions League, l’Atalanta si butta via nel primo tempo: passa il Villarreal - Skywalk59735517 : @Eurosport_IT Le squadre italiane sono imbottite di stranieri e perdono pure. Che senso ha? Peraltro Atalanta sconf… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Villareal Champions League: Atalanta sconfitta 2 - 3 dal Villareal, la Dea scende in Europa League Bergamo. L'Atalanta cade 2 - 3 in casa con il Villarreal e abbandona la Champions League nella fase a gironi. Gli spagnoli passano subito in vantaggio con Danjuma al 3' e trovano il raddoppio prima dell'...

Atalanta " Villareal 2 " 3, LE PAGELLE: la Dea torna umana MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Atalanta - Villareal 2 - 3 - Marcatori: 2 p.t. Danjuma (V), 42 p.t. Capoue (V), 6 s.t. Danjuma (V), 26 s.t. Malinovsky (A), 35 s.t. Zapata (A) Una Dea a metà. L'Atalanta sbaglia completamente la prima ...

Atalanta eliminata dal Villarreal Serviva un solo risultato all'Atalanta, non è bastata nemmeno la reazione nel secondo tempo: i nerazzurri escono dalla Champions League dopo il ko interno contro il Villarreal. Un approccio sbagliato ...

Champions League, Atalanta-Villareal 2-3: bergamaschi in Europa League Si è concluso 3-0 per gli ospiti la gara tra Atalanta e Villareal. Partono fortissimo gli spagnoli che passano in vantaggio con Danjuma dopo solo 3 minuti. Il raddoppio arriva al 42' ...

Bergamo. L'cade 2 - 3 in casa con il Villarreal e abbandona la Champions League nella fase a gironi. Gli spagnoli passano subito in vantaggio con Danjuma al 3' e trovano il raddoppio prima dell'...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_184472 - 3 - Marcatori: 2 p.t. Danjuma (V), 42 p.t. Capoue (V), 6 s.t. Danjuma (V), 26 s.t. Malinovsky (A), 35 s.t. Zapata (A) Una Dea a metà. L'sbaglia completamente la prima ...Serviva un solo risultato all'Atalanta, non è bastata nemmeno la reazione nel secondo tempo: i nerazzurri escono dalla Champions League dopo il ko interno contro il Villarreal. Un approccio sbagliato ...Si è concluso 3-0 per gli ospiti la gara tra Atalanta e Villareal. Partono fortissimo gli spagnoli che passano in vantaggio con Danjuma dopo solo 3 minuti. Il raddoppio arriva al 42' ...