Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2021 ore 19:15 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Viabilità DELL’8 DICEMBRE 2021 ORE 18.50 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN STUDIO GINA PANDOLFO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO INTERESSANO LA VIA AURELIA TRA PALIDORO E ARANOVA LA BRACCIANENSE DA VIGNA DI VALLE A CROCICCHIE E LA CASSIA DA MONTEROSI A LE RUGHE, TUTTO IN DIREZONE Roma PER IL TRASPORTO FERROVIARIO ANCORA SOSPESO IL SERVIZIO SULLA LINEA Roma-NAPOLI, VIA CASSINO TRA ROCCA D’EVANDRO E VENAFRO PER IL GUASTO A UN TRENO. SONO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI TRA CASSINO E VENAFRO SULLA FL6 Roma-CASSINO LA CIRCOLazioNE E’ RALLENTATA PER CONDIZIONI METEO CRITICHE TRA COLLE MATTIA E ZAGAROLO. STIMATI SINO A 25 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO INFINE, PRUDENZA PER L’ALLERTA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 8 dicembre 2021)DELL’8 DICEMBREORE 18.50 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN STUDIO GINA PANDOLFO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO INTERESSANO LA VIA AURELIA TRA PALIDORO E ARANOVA LA BRACCIANENSE DA VIGNA DI VALLE A CROCICCHIE E LA CASSIA DA MONTEROSI A LE RUGHE, TUTTO IN DIREZONEPER IL TRASPORTO FERROVIARIO ANCORA SOSPESO IL SERVIZIO SULLA LINEA-NAPOLI, VIA CASSINO TRA ROCCA D’EVANDRO E VENAFRO PER IL GUASTO A UN TRENO. SONO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI TRA CASSINO E VENAFRO SULLA FL6-CASSINO LA CIRCONE E’ RALLENTATA PER CONDIZIONI METEO CRITICHE TRA COLLE MATTIA E ZAGAROLO. STIMATI SINO A 25 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO INFINE, PRUDENZA PER L’ALLERTA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE ...

Advertising

gualtierieurope : Una bella notizia per #Roma: entro 10 giorni il #PontedellIndustria sarà restituito alla città. Grazie alle strutt… - romamobilita : #viabilità #Roma, rallentamenti in viale Regina Margherita - romamobilita : #viabilità #Roma, rallentamenti in via Vitellia - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2021 ore 18:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #08-12-2021 - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in via Casal del Marmo -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 08 - 12 - 2021 ore 15:30 VIABILITÀ DEL 8 DICEMBRE 2021 ORE 15.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI DA ASTRAL ... LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL5 ROMA - CIVITAVECCHIA, TERMINATI I LAVORI DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08 - 12 - 2021 ore 18:15 VIABILITÀ DEL 8 DICEMBRE 2021 ORE 17.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA', UN ...PER TRAFFICO INTENSO INTERESSANO LA CASSIA VEIENTANA TRA LE RUGHE E IL RACCORDO LA DIRAMAZIONE ROMA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2021 ore 11:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews DEL 8 DICEMBRE 2021 ORE 15.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI DA ASTRAL ... LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL5- CIVITAVECCHIA, TERMINATI I LAVORI DI ...DEL 8 DICEMBRE 2021 ORE 17.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA', UN ...PER TRAFFICO INTENSO INTERESSANO LA CASSIA VEIENTANA TRA LE RUGHE E IL RACCORDO LA DIRAMAZIONE...