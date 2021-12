Ultime Notizie Roma del 08-12-2021 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalle abitazioni in studio Giuliano Ferrigno emergenza covid in apertura sale la curva dei contagi in Italia preoccupare In Europa l’aumento dei casi di variante omicron siamo ancora in una situazione epidemica la curva in crescita settimanale a lunedì sera nel nostro paese la pari a 173 casi ogni 100.000 abitanti ha detto che devo brusaferro presidente dell’istituto superiore di sanità e portavoce del CTA cena dizione in commissione affari costituzionali del Senato sul decreto che ha introdotto il Supradyn pass e l’obbligo vaccinale per Alcune categorie lavorative più in basso e rafforzato che ti hanno fatto per permettere un Natale diverso e non ci sono in previsione nuove misure ha spiegato il Sottosegretario alla salute sta rispondendo alla domanda se per il Natale ci saranno nuova stretta ...