Traffico Roma del 08-12-2021 ore 11 | 30

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Luceverdementovati dalla redazione Buongiorno Tutto abbastanza tranquillo un questore sul Raccordo Anulare consolare un po’ dia ridosso dei centri commerciali ma senza grosso in circolazione sostenuta in via Appia Nuova e Piazza Re diquindi sulla Tuscolana in viale Marconi ma senza grossi problemi qualche disagio Ancora registrato dalla polizia locale per un incidente avvenuto via Nomentana all’altezza di via Arturo Graf abbiamo rallentamenti di lieve entità nelle due direzioni altro incidente al Lido di Ostia via Isole Del Capoverde nei pressi di via dei Velieri oggi la recita dell’angelus in piazza San Pietro con Papa Francesco possibili ripercussioni per ilnell’area circostante il Vaticano alle 18 l’accensione dell’albero di Natale in Piazza Venezia delle luminarie in via del Corso ...