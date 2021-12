The Real Housewives di Napoli | chi sono le protagoniste?

Leggi su nonsolo.tv

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Questa sera, alle ore 21:25 circa, suTime, tornerà in onda la seconda stagione di “Thedi”, lo show dove vengono raccontate le vicende di alcune casalinghe napoletane tra amori, legami e rivalità. La stagione in questione era cominciata lo scorso maggio ma non era ancora andata in onda per intero suTime. Questa sera, infatti, i fan dello show seguiranno la sesta e la settima puntata (in tuttodieci, ndr). I telespettatori potranno dunque assistere a cinque puntate, suddivise in tre mercoledì, sempre suTime. La prima puntata di stasera si intitola “Fuga da” ed è incentrata sul ritorno nel capoluogo partenopeo di una delledello show, Mara Consiglio. Nella seconda puntata, ...