Terim avvisa la Lazio | “Stimo Sarri | ma domani abbiamo un obiettivo”

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Fetih, ex tecnico di Fiorentina e Milan, è stato di recente ricoverato a causa di una gastroenterite e rischia di saltare l’ultimo match del primo girone di Europa League contro i biancocelesti di Maurizio. Una nota negativa in casa Galatasaray poichénon ha mai perso un solo allenamento della sua squadra, ma spera vivamente che i suoi ragazzi possano fargli un bel regalo vincendo contro la. Teri,, GalatasarayLe sue intenzioni, infatti, sono chiare: non si accontenta del pareggio, nonostante questo basti per passare il turno. All’Olimpico per vincere, anche per aggiudicarsi e consolidare il primato del girone. Fetihè sicuro del fatto cheentrambe le squadre daranno il massimo e che lascenderà ...