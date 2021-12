PRIMA DELLA SCALA: MILLY CARLUCCI, ALESSANDRO CATTELAN E LE PROVE PER L’EUROVISION? (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La PRIMA DELLA SCALA ha riservato una sorpresa. ALESSANDRO CATTELAN si è unito a MILLY CARLUCCI e Bruno Vespa per commentare l’evento che ha inaugurato la stagione scaligera e sui social in molti si sono chiesti: PROVE generali per L’EUROVISION di maggio? MILLY CARLUCCI introduce CATTELAN nel foyer DELLA SCALA durante l’intervallo di Macbeth. “Abbiamo un ospite che appartiene ad un mondo diverso. ALESSANDRO CATTELAN è il pop, la contemporaneità…”. “Non l’opera” aggiunge il conduttore. “Non l’opera ma non sei un novellino dell’opera…”. “È la seconda volta, ero stato due-tre anni fa per l’Attila di Davide Livermore. ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Laha riservato una sorpresa.si è unito ae Bruno Vespa per commentare l’evento che ha inaugurato la stagione scaligera e sui social in molti si sono chiesti:generali perdi maggio?introducenel foyerdurante l’intervallo di Macbeth. “Abbiamo un ospite che appartiene ad un mondo diverso.è il pop, la contemporaneità…”. “Non l’opera” aggiunge il conduttore. “Non l’opera ma non sei un novellino dell’opera…”. “È la seconda volta, ero stato due-tre anni fa per l’Attila di Davide Livermore. ...

