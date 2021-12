“Perché non sono ai domiciliari?”, le parole di Massimo Ferrero (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “Perché i giudici non mi fanno stare ai domiciliari? Non ho nessuna intenzione di scappare”. E’ quanto ha detto Massimo Ferrero, arrestato per bancarotta e recluso a San Vittore, ai legali che lo difendono nella vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto. “Avrebbe voluto assistere alla perquisizione nei suoi confronti, per la tensione ha avuto un picco di pressione”, dice all’Adnkronos l’avvocato Giuseppina Tenga. “Naturalmente vorrebbe i domiciliari, vorrebbe andare a casa, ha escluso qualsiasi intenzione di fuga e vorrebbe stare con la sua famiglia”. “Il carcere è un’esperienza che segna ma lui è battagliero come sempre”, rileva l’avvocato Luca Ponti, altro legale di Ferrero. “Esclusa la possibilità di fuga e l’eventuale inquinamento delle prove, resta l’ipotizzata reiterazione del ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “i giudici non mi fanno stare ai? Non ho nessuna intenzione di scappare”. E’ quanto ha detto, arrestato per bancarotta e recluso a San Vittore, ai legali che lo difendono nella vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto. “Avrebbe voluto assistere alla perquisizione nei suoi confronti, per la tensione ha avuto un picco di pressione”, dice all’Adnkronos l’avvocato Giuseppina Tenga. “Naturalmente vorrebbe i, vorrebbe andare a casa, ha escluso qualsiasi intenzione di fuga e vorrebbe stare con la sua famiglia”. “Il carcere è un’esperienza che segna ma lui è battagliero come sempre”, rileva l’avvocato Luca Ponti, altro legale di. “Esclusa la possibilità di fuga e l’eventuale inquinamento delle prove, resta l’ipotizzata reiterazione del ...

Advertising

Giorgiolaporta : Dopo la #MadonnaTrans vedremo anche #Maometto col boa di struzzo o coi musulmani non fate gli spiritosi? Eppure ved… - EnricoTurcato : Roberto De Zerbi diventa il primo allenatore italiano della storia a non vincere nessuna delle sue prime 6 gare da… - matteosalvinimi : Morire così, senza un motivo, per una “prova di forza” fra gang. Una preghiera per Davide e l’impegno perché non ac… - ltwss91 : RT @Louismydaddyy: La cosa divertente è……. Che non so perché ho insultato louis ormai è naturale capite …. - DiPint3 : RT @la_zoth: Le élite non si vaccinano, nemmeno chi lavora alla Pfeizer si vaccina, ma voi sì perché siete più furbi. -

Ultime Notizie dalla rete : Perché non Kellogg's senza cuore: 1400 lavoratori dicono no all'accordo e li rimpiazza in blocco ...sono trattati peggio dei macchinari perché quelli dopo un mese si fermano tre giorni per essere puliti. Ora l'azienda vuole assumere nuovo personale per sostituire quello in sciopero. Ma non sarà ...

"Perché non sono ai domiciliari?", le parole di Massimo Ferrero E' quanto ha detto ai legali Tenga e Ponte che lo difendono: "Non ho nessuna intenzione di scappare" "Perché i giudici non mi fanno stare ai domiciliari? Non ho nessuna intenzione di scappare". E' quanto ha detto Massimo Ferrero , arrestato per bancarotta e recluso a San Vittore , ai legali che lo ...

Covid, perché il richiamo eterologo è sicuro ed efficace: vaccini a confronto Corriere della Sera ...sono trattati peggio dei macchinariquelli dopo un mese si fermano tre giorni per essere puliti. Ora l'azienda vuole assumere nuovo personale per sostituire quello in sciopero. Masarà ...E' quanto ha detto ai legali Tenga e Ponte che lo difendono: "ho nessuna intenzione di scappare" "i giudicimi fanno stare ai domiciliari?ho nessuna intenzione di scappare". E' quanto ha detto Massimo Ferrero , arrestato per bancarotta e recluso a San Vittore , ai legali che lo ...