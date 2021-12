Patrick Zaki libero, Zingaretti: ”Quello che tutti aspettavamo. L’impegno per la libertà continua!” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Anche il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti si unisce al giubilo della giornata di oggi che accompagna la notizia della scarcerazione di Patrick Zaki da tempo detenuto nelle carceri egiziane. Zingaretti ha manifestato la sua gioia, dopo aver appreso una notizia, pubblicando un post con foto del ragazzo sulla sua personale pagina Facebook e commentandola in questo modo: ”Dopo 22 mesi di detenzione, è stato scarcerato! L’immagine che tutti aspettavamo. L’impegno per la libertà continua!” Leggi anche: Zaki, rettore Bologna “Giornata di festa ma non abbassare la guardia” Scarcerato Patrick Zaki E’ di oggi la notizia sulla scarcerazione del ragazzo dopo un lunghissimo periodo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Anche il Presidente della Regione Lazio Nicolasi unisce al giubilo della giornata di oggi che accompagna la notizia della scarcerazione dida tempo detenuto nelle carceri egiziane.ha manifestato la sua gioia, dopo aver appreso una notizia, pubblicando un post con foto del ragazzo sulla sua personale pagina Facebook e commentandola in questo modo: ”Dopo 22 mesi di detenzione, è stato scarcerato! L’immagine cheper la” Leggi anche:, rettore Bologna “Giornata di festa ma non abbassare la guardia” ScarceratoE’ di oggi la notizia sulla scarcerazione del ragazzo dopo un lunghissimo periodo ...

Advertising

amnestyitalia : ?? Patrick Zaki sarà scarcerato, anche se rimane ancora sotto processo. Un passo avanti enorme nella direzione dell… - Corriere : Patrick Zaki è libero: sarà scarcerato - Agenzia_Ansa : FLASH | Patrick Zaki sarà scarcerato, ma non assolto #ANSA - zazoomblog : Gioia immensa. Patrick Zaki è stato scarcerato: Voglio tornare in Italia. Ecco le - #Gioia #immensa. #Patrick… - Pipistrella9 : RT @amnestyitalia: Ieri è arrivata la bella notizia della scarcerazione di Patrick Zaki. Ricordiamo che le accuse non sono cadute ed è impo… -