Papa Francesco all'Angelus: "La libertà vera si trova nell'umiltà" (Di mercoledì 8 dicembre 2021) "Tra le povere mura di una piccola casa, Dio ha cambiato la storia" ha detto il Papa all'Angelus nella solennità dell'Immacolata Concezione, commentando il Vangelo di oggi Leggi su rainews (Di mercoledì 8 dicembre 2021) "Tra le povere mura di una piccola casa, Dio ha cambiato la storia" ha detto ilall'a solennità dell'Immacolata Concezione, commentando il Vangelo di oggi

vaticannews_it : #8dicembre #PapaFrancesco alle 6.15 alla statua mariana per un atto di venerazione privato. Alla Madonna ha chiesto… - Corriere : Immacolata, papa Francesco è andato da solo in piazza di Spagna, all’alba, per evitare assembramenti - vaticannews_it : #6dicembre “Il documento della #UE sul #Natale è un anacronismo” da “laicità annacquata”. Lo ha detto… - MyGi_5 : RT @TV2000it: #8dicembre Papa Francesco all’alba ai piedi dell’Immacolata - vgrienti : RT @TV2000it: #8dicembre Papa Francesco all’alba ai piedi dell’Immacolata -