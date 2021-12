Luca Bernabei parla di Sandokan | la serie kolossal con Can Yaman

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) In un’intervista rilasciata a La Repubblica,, l’amministratore delegato di Lux VidedellaCanè sul set di Viola come il mare dove si stanno ultimando le riprese dellache arriverà a marzo 2022 nella prima serata di Canale 5. Una volta ultimata la lavorazione della, l’attore turco sarà impegnato su un altro set ossia quello di, laè stato scelto per interpretare il ruolo del protagonista. Sarà la sua primada recitare in inglese. Prima che le riprese venissero fermate a causa del Covid, l’attore si era sottoposto ad un allenamento fisico importante. ...

Advertising

RCampece : @LeYamanine @luca_bernabei @LuxVide @LaRepubblica_it @Lucaargentero @Nico_Uff_Stampa @guldemcan @CanYamanMedia… - 361_magazine : L’amministratore delegato della Lux Vide, rivela alcuni dettagli interessanti #CanYamanMania #SandokanTheSeries… - Icus_0126 : RT @CanyamanLe: ?? Su #larepubblica Luca Bernabei parla di #Sandokan ???? #LucaBernabei #LuxVide #sandokantheseries #canyaman https://t.c… - Virgini69455679 : RT @LeYamanine: ??Notizie importanti rilasciate da @luca_bernabei CEO della @LuxVide al quotidiano @LaRepubblica_it su #sandokantheseries c… - LeYamanine : ??Notizie importanti rilasciate da @luca_bernabei CEO della @LuxVide al quotidiano @LaRepubblica_it su… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Bernabei

Il produttore, 57 anni, amministratore delegato di Lux Vide (presidente è la sorella Matilde), sorride e rassicura: "Mi ha colpito molto la reazione dei social, ma vi pare che potevamo ..., produttore della serie e AD di Lux Vide, afferma: "continuiamo nel nostro percorso di valorizzazione dei piccoli e grandi tesori della penisola che a volte noi italiani non conosciamo ...In un’intervista rilasciata a La Repubblica, Luca Bernabei, l’amministratore delegato di Lux Vide parla della serie kolossal Sandokan ...La Lux Vide si appresta ad investire 30 milioni di euro per il progetto Sandokan con l’attore turco Can Yaman . L’inizio delle riprese della serie, previsto in un primo momento ...