La neve a Milano: i primi fiocchi sulla città – Il video (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Arriva la neve a Milano. I primi fiocchi sono arrivati alle 9,30 quando la neve era ancora mescolata a pioggia e non ha attecchito. È prevista una nevicata abbondante: sono attesi cinque centimetri di neve. Le previsioni dicono che nevicherà fino alle 21. December 8, 2021 Il comune di Milano ha attivato il Centro operativo delle emergenze a partire dalle 6 di stamane e sono stati programmati gli interventi di spargimento del sale, sia meccanizzato sia manuale, sulle strade e nei punti critici per la mobilità anche pedonale come le fermate Atm di superficie e della metropolitana, gli accessi alle scuole, ai servizi sanitari, le aree dei mercati scoperti. Nevica invece in modo più copioso nella zona Nord della Lombardia. December 8, 2021 ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Arriva la. Isono arrivati alle 9,30 quando laera ancora mescolata a pioggia e non ha attecchito. È prevista una nevicata abbondante: sono attesi cinque centimetri di. Le previsioni dicono che nevicherà fino alle 21. December 8, 2021 Il comune diha attivato il Centro operativo delle emergenze a partire dalle 6 di stamane e sono stati programmati gli interventi di spargimento del sale, sia meccanizzato sia manuale, sulle strade e nei punti critici per la mobilità anche pedonale come le fermate Atm di superficie e della metropolitana, gli accessi alle scuole, ai servizi sanitari, le aree dei mercati scoperti. Nevica invece in modo più copioso nella zona Nord della Lombardia. December 8, 2021 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Meteo, per l'Immacolata in arrivo una forte perturbazione. Neve in Valpadana e a Milano, piogge e temporali ovunque… - Corriere : Immacolata imbiancata: neve in pianura al Nord, a Milano attesi 15 centimetri - SkyTG24 : Maltempo Lombardia, primi fiocchi di neve a #Milano - armido : RT @RaiNews: Piogge battenti colpiranno le pianure di Veneto e Friuli Venezia Giulia e poi anche Toscana, Lazio e Sardegna, solo sul finire… - Agenzia_Italia : ?????Nevica a Milano. La morsa del #gelo sul nord Italia e piogge al centro-sud #meteo ?? -