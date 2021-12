Elena Santarelli, la confessione in diretta spiazza tutti (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Elena Santarelli è una donna di successo che nella vita ha sofferto molto a causa della malattia del figlio (oggi guarito). La sua recente confessione in tv, però, ha sorpreso tutti. Chi non conosce Elena Santarelli? Nota come modella e donna di spettacolo, ha al suo attivo una carriera sicuramente fiorente e ancora ricca di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 8 dicembre 2021)è una donna di successo che nella vita ha sofferto molto a causa della malattia del figlio (oggi guarito). La sua recentein tv, però, ha sorpreso. Chi non conosce? Nota come modella e donna di spettacolo, ha al suo attivo una carriera sicuramente fiorente e ancora ricca di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #6: Quando una mamma non lo sa. Risposte semplici a domande complicate con la… - robertoeolio5 : RT @redazioneiene: 'Non abbiate paura di tornare a vivere' Elena Santarelli ?? #leiene - marghe6820091 : Se si sta separati per lavoro non è che non si ama per vivere serenamente una famiglia deve avere il lavoro e può e… - infoitcultura : Elena Santarelli e Bernardo Corradi: storia d’amore, nozze e figli della coppia che sta insieme da 15 anni - infoitcultura : Elena Santarelli e Bernardo Corradi, l'intervista in 100 secondi -