E se B. al Colle fosse lo spauracchio per farci digerire una opzione solo appena migliore? (Di mercoledì 8 dicembre 2021) di Franco Failli Tempo fa mi è capitato di sentire (o di vedere, o di leggere, non ricordo più) una simpatica storiella riguardante genitori e figli. Una giovane fanciulla di buona famiglia si invaghisce di un suo coetaneo di nome Lorenzo, che però non è né altolocato, né laureato, né portatore di altri benefit che potrebbero renderlo attraente agli occhi dei genitori. Anzi, ha un fisico non proprio atletico, un paio di tatuaggi un po’ ingombranti e un eloquio non esattamente da baronetto. Di sicuro non sarà ben accetto in famiglia, e potrebbero anzi scattare divieti tassativi. Che fare? La ragazza ci pensa un po’ e mette a punto una astuta strategia: comincia a farsi vedere in giro con Arturo, un altro ragazzo del suo giro, con il quale si è messa d’accordo per recitare la commedia. Arturo è un vecchio amico, ma è anche un tipo poco raccomandabile, che di tatuaggi non ne ha due ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) di Franco Failli Tempo fa mi è capitato di sentire (o di vedere, o di leggere, non ricordo più) una simpatica storiella riguardante genitori e figli. Una giovane fanciulla di buona famiglia si invaghisce di un suo coetaneo di nome Lorenzo, che però non è né altolocato, né laureato, né portatore di altri benefit che potrebbero renderlo attraente agli occhi dei genitori. Anzi, ha un fisico non proprio atletico, un paio di tatuaggi un po’ ingombranti e un eloquio non esattamente da baronetto. Di sicuro non sarà ben accetto in famiglia, e potrebbero anzi scattare divieti tassativi. Che fare? La ragazza ci pensa un po’ e mette a punto una astuta strategia: comincia a farsi vedere in giro con Arturo, un altro ragazzo del suo giro, con il quale si è messa d’accordo per recitare la commedia. Arturo è un vecchio amico, ma è anche un tipo poco raccomandabile, che di tatuaggi non ne ha due ma ...

Advertising

fattoquotidiano : Si parla di B. al Colle come se fosse normale. Domani il Fatto lancia una petizione per dire “no” e raccontare ogni… - ilfattoblog : E se B. al Colle fosse lo spauracchio per farci digerire una opzione solo appena migliore? - BackAngelo : @myrtamerlino Una donna al Comitato Olimpico Internazionale come Presidente perché non c'è mai stata? e molto stra… - ConteZero76 : @mariolavia @AlvisiConci Io credo che più semplicemente il PD abbia agito 'motu proprio' pensando di salvare la fac… - MaragnoThomas : @grotondi @berlusconi ... spesso sono gli stessi che ignorano o fingono di ignorare come anche Cossiga fosse consid… -