Covid, le notizie di oggi. Record per le prime dosi, 42mila in più in un solo giorno. LIVE (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Era dal 18 ottobre che non si aveva un risultato analogo. Si contano 15.756 positivi al Covid e 99 vittime. Il tasso di positività nazionale scende al 2,3%. Secondo Brusaferro dell'Iss, l'epidemia di Covid-19 è in espansione nel nostro Paese: ci sono 11 sequenze di variante Omicron tra Calabria, Campania, Sardegna, Veneto e Bolzano. Secondo l'Oms, "Non c'è nessuna indicazione che la variante Omicron causi forme più gravi di Covid-19" Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Era dal 18 ottobre che non si aveva un risultato analogo. Si contano 15.756 positivi ale 99 vittime. Il tasso di positività nazionale scende al 2,3%. Secondo Brusaferro dell'Iss, l'epidemia di-19 è in espansione nel nostro Paese: ci sono 11 sequenze di variante Omicron tra Calabria, Campania, Sardegna, Veneto e Bolzano. Secondo l'Oms, "Non c'è nessuna indicazione che la variante Omicron causi forme più gravi di-19"

