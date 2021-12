Covid, le notizie di oggi. In due settimane +32% no vax in terapia intensiva. LIVE (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il presidente della Fiaso Giovanni Migliore, illustrando il trend delle ospedalizzazioni ha spiegato che "si consolida la crescita di pazienti non vaccinati in terapia intensiva e la contestuale riduzione dei vaccinati in gravi condizioni" " Secondo Brusaferro dell'Iss, l'epidemia di Covid-19 è in espansione nel nostro Paese: ci sono 11 sequenze di variante Omicron tra Calabria, Campania, Sardegna, Veneto e Bolzaha spiegato Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il presidente della Fiaso Giovanni Migliore, illustrando il trend delle ospedalizzazioni ha spiegato che "si consolida la crescita di pazienti non vaccinati ine la contestuale riduzione dei vaccinati in gravi condizioni" " Secondo Brusaferro dell'Iss, l'epidemia di-19 è in espansione nel nostro Paese: ci sono 11 sequenze di variante Omicron tra Calabria, Campania, Sardegna, Veneto e Bolzaha spiegato

