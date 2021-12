Calcio: Udinese. Squadra affidata ad interim a Cioffi (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sarà il vice di Gotti a guidare i friulani contro il Milan UDINE - "L'Udinese ha affidato, ad interim, la guida tecnica della prima Squadra a Gabriele Cioffi, che dirigerà il team dalla panchina in ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sarà il vice di Gotti a guidare i friulani contro il Milan UDINE - "L'ha affidato, ad, la guida tecnica della primaa Gabriele, che dirigerà il team dalla panchina in ...

