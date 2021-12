Atalanta-Villarreal | dove vedere in tv e in streaming la partita di Champions in onda stasera

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)è lavalida per laLeague 2021/2022 che si giocaa Bergamo: eccovederla in tv e in, inalle 21:00, è una delle partite conclusive della fase a gironi della UEFALeague 2021/2022. Un match fmentale per la Dea che deve battere gli spagnoli per raggiungere gli ottavi divederla in TV e insarà visibile ingrazie ad Amazon Prime Video. La diretta avrà inizio alle ore 19:30, il calcio d'inizio è previsto alle ...

, le probabili formazioni(3 - 4 - 1 - 2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi; Pasalic, Zapata. All . Gasperini....Nel girone E ci saranno la super sfida Bayern Monaco Barcellona e Benfica Dinamo Kiev ; nel girone F l'appuntamento sarà cone Manchester United Young Boys ; infine ecco il girone ...A Bergamo andrà in scena la partita più importante fino a questo momento della stagione dell'Atalanta. Per continuare il cammino in Champions, Gasperini non ha alternative: deve battere il Villareal c ...Un gruppo di tifosi del Villarreal, in attesa della partita delle 21, nella giornata dell’8 dicembre si è trovato in Città Alta dove, in piazza Vecchia, ha srotolato striscioni, cantato cori e ...