Vertice virtuale | Biden a Putin | la prossima volta spero dal vivo

"Bello vederti di nuovo, purtroppo non ci siamo visti al G20, spero di incontrarti di persona la prossima volta"; così il presidente degli Stati Uniti Joe Biden al presidente russo Vladimir Putin, ...

