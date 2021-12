Variante Omicron ‘invisibile’, può sfuggire a tamponi (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Una versione ‘invisibile’ della Variante Omicron, che potrebbe sfuggire ai tamponi rapidi. E’ lo scenario delineato dal Guardian sulla base degli elementi raccolti dagli scienziati mentre nel Regno Unito i casi legati alla Variante sono passati da 101 a 437. La versione ‘stealth’ della Variante – paragonata al celebre bombardiere invisibile – presenta molte mutazioni che caratterizzano la Omicron standard. Viene però segnalata assenza però di una mutazione specifica che consentirebbe ai tamponi molecolari di individuare i casi quantomeno probabili. Analisi approfondite sul campione consentirebbero comunque di individuare la Variante Omicron, che però potrebbe ‘dribblare’ i tamponi e ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Una versionedella, che potrebbeairapidi. E’ lo scenario delineato dal Guardian sulla base degli elementi raccolti dagli scienziati mentre nel Regno Unito i casi legati allasono passati da 101 a 437. La versione ‘stealth’ della– paragonata al celebre bombardiere invisibile – presenta molte mutazioni che caratterizzano lastandard. Viene però segnalata assenza però di una mutazione specifica che consentirebbe aimolecolari di individuare i casi quantomeno probabili. Analisi approfondite sul campione consentirebbero comunque di individuare la, che però potrebbe ‘dribblare’ ie ...

