Uomini e Donne, registrazione del 6 dicembre 2021: trono classico verso la cancellazione? (Di martedì 7 dicembre 2021) L’ultima registrazione di Uomini e Donne, avvenuta lunedì 6 dicembre 2021, ha lasciato l’amaro in bocca agli amanti del trono classico. Sì, perché il trono classico sembra quasi estinguersi, visto che per l’ennesima volta non è stato presentato nessun nuovo/a tronista, mentre il trono over prende sempre più piede con le vicende di Gemma Galgani e della bellissima Marika Geraci, giovane dama siciliana rivale designata di Ida Platano. Uomini e Donne, Andrea Nicole: la reazione furibonda del corteggiatore non scelto L'ultima registrazione p stata difficilissima per l'ormai ex tronista ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 7 dicembre 2021) L’ultimadi, avvenuta lunedì 6, ha lasciato l’amaro in bocca agli amanti del. Sì, perché ilsembra quasi estinguersi, visto che per l’ennesima volta non è stato presentato nessun nuovo/a tronista, mentre ilover prende sempre più piede con le vicende di Gemma Galgani e della bellissima Marika Geraci, giovane dama siciliana rivale designata di Ida Platano., Andrea Nicole: la reazione furibonda del corteggiatore non scelto L'ultimap stata difficilissima per l'ormai ex tronista ...

Advertising

BeppeSala : Sant’Ambrogio un giorno speciale per Milano. Celebriamo donne e uomini che, nell’impegno lavorativo e sociale, si s… - robersperanza : Nella Giornata internazionale del Volontariato ringraziamo le donne, gli uomini e tutte le associazioni che si impe… - CarloVerdelli : 7 ministre contro la violenza sulle donne. Bene. Ma tutto il governo, uomini compresi, dovrebbe mettere la faccia p… - Brontosaura : Poi tra l'altro 'sei tu M.?' allora intanto non mi dai del tu e semmai mi chiedi se sono la signora+cognome. Questa… - Giovann07178975 : @bmariannah Non capisco la mente delle donne figuriamoci degli uomini -