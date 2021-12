Uno | mille | un milione di presepi

Leggi su freeskipper

(Di martedì 7 dicembre 2021) di Marcello Veneziani. Alla vigilia dell’Immacolata, come da bambino, faremo a casa il presepe. Invito tutti a farlo a casa, e se è possibile anche a scuola e in altri spazi pubblici. Un presepe in ogni casa, per amore e per ricordo, per civiltà e per umanità, anche se non si è credenti o praticanti. Per