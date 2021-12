"The Batman", il Pinguino di Colin Farrell protagonista di una serie spin - off (Di martedì 7 dicembre 2021) 'The Batman' con Robert Pattinson arriverà nelle sale il 4 marzo. Ma si pensa già oltre. Infatti in attesa di vederlo nel film, Colin Farrell riprenderà il ruolo del Pinguino in una nuova serie che ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 7 dicembre 2021) 'The' con Robert Pattinson arriverà nelle sale il 4 marzo. Ma si pensa già oltre. Infatti in attesa di vederlo nel film,riprenderà il ruolo delin una nuovache ...

