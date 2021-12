Sandokan al Grande Fratello Vip 6: Kabir Bedi è un nuovo concorrente (Di martedì 7 dicembre 2021) Un nuovo concorrente è in arrivo al Grande Fratello Vip 6 e si tratta di Kabir Bedi. Dopo lo spoiler di Cesara Buonamici al Tg5, ormai la partecipazione dell’attore è sulla bocca di tutti. La giornalista, con questa notizia scoop, è riuscita perfino a sorprendere Alfonso Signorini, che è rimasto senza parole durante il collegamento al tg prima della diretta di lunedì 6 dicembre 2021. Vi raccomandiamo... Grande Fratello Vip, tregua tra Alex Belli e la moglie Delia? “Al mio amico Alfonso lo scoop lo voglio fare io. E‘ vero che arriva Kabir Bedi?”, chiede Buonamici. “No, va beh… ma tu queste robe come fai a saperle?”, risponde il padrone della Casa ... Leggi su diredonna (Di martedì 7 dicembre 2021) Unè in arrivo alVip 6 e si tratta di. Dopo lo spoiler di Cesara Buonamici al Tg5, ormai la partecipazione dell’attore è sulla bocca di tutti. La giornalista, con questa notizia scoop, è riuscita perfino a sorprendere Alfonso Signorini, che è rimasto senza parole durante il collegamento al tg prima della diretta di lunedì 6 dicembre 2021. Vi raccomandiamo...Vip, tregua tra Alex Belli e la moglie Delia? “Al mio amico Alfonso lo scoop lo voglio fare io. E‘ vero che arriva?”, chiede Buonamici. “No, va beh… ma tu queste robe come fai a saperle?”, risponde il padrone della Casa ...

Advertising

graziellapenati : RT @Elena90824386: Oggi per me la mia giornata Mondiale ci sono riuscita e le emozioni non si possono descrivere insieme alla tua grande d… - CapezzutoF : RT @CapezzutoF: @cygifs CiaoBuongiorno ALei Bellissimo e Super Bravissimo Grande EEEE Attore Complimenti #CanYaman #Francesco DEMIR #Vio… - CapezzutoF : RT @CapezzutoF: @cygifs CiaoBuongiorno ALei Bellissimo e Meraviglioso sempre Stupendo Grande EEEE Complimenti #CanYaman Super Bravissimo… - CapezzutoF : RT @CapezzutoF: @cygifs CiaoBuongiorno ALei Bellissimo e Super Bravissimo Fantastico GRANDE EEEE ATTORE Complimenti #CanYaman #CanDivit #… - CapezzutoF : RT @CapezzutoF: @cygifs CiaoBuongiorno ALei Bellissimo e Super Bravissimo Fantastico Grande EEEE Attore Buon Weekend e Felice CONTINUO… -