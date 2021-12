Prima della Scala, ovazione del pubblico a Mattarella: "Bis" (Di martedì 7 dicembre 2021) A Milano il pubblico del teatro alla Scala, in occasione della Prima, si è alzato in piedi tributando un'ovazione al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, entrato in compagnia della figlia Laura. L'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 7 dicembre 2021) A Milano ildel teatro alla, in occasione, si è alzato in piedi tributando un'al Capo dello Stato, Sergio, entrato in compagniafiglia Laura. L'...

Advertising

Piu_Europa : Avete presente il novax della truffa del braccio in silicone? Ecco, hanno pensato di premiarlo con una ospitata in… - matteosalvinimi : È inspiegabile e irresponsabile la scelta della Cgil di indire uno sciopero poco prima di Natale, dopo che il gover… - romeoagresti : Questa mattina #Kulusevski è stato sottoposto a intervento chirurgico per la risoluzione della sinusite acuta di or… - marisavillani : RT @GianLunghi: @repubblica Di questa prima ricorderemo la ignobile marchetta tributata da Arnalda Canali, Riccardo Chailly e Lanfranco Li… - giulia_dradi : @sushialtonno No ma che continuino pure a buttare merda su Mattia e Christian, tanto non lo abbiamo mica capito; PO… -