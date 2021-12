Operazione Omnia Nostra | eseguiti diversi arresti dai Carabinieri dei Ros

Advertising

infoitinterno : Operazione “Omnia Nostra”, 32 arresti sul Gargano: le mani dei clan sul commercio ittico di Manfredonia, “il mare è… - infoitinterno : Mafia foggiana, 32 arrestati nell’operazione “Omnia nostra”: “Controllavano con la… - infoitinterno : Operazione Omnia Nostra, Rotice 'Controllo del territorio piatto ghiotto per la Quarta Mafia' - madipach : RT @massimoneri90: Mafia foggiana, 32 arrestati nell’operazione “Omnia nostra”: “Controllavano con la violenza il commercio ittico a Manfre… - massimoneri90 : Mafia foggiana, 32 arrestati nell’operazione “Omnia nostra”: “Controllavano con la violenza il commercio ittico a M… -

Ultime Notizie dalla rete : Operazione Omnia

Questa mattina, nell'ambito dell'nostra', sono state arrestate 32 persone - di cui 26 sono in carcere e sei agli arresti domiciliari - sgominando l'organizzazione criminale, ...I due episodi che hanno riguardato nelle ultime 48 ore questo territorio, l'attentato dinamitardo alla Farmacia Simone di Monte Sant'Angelo e l'Nostra', sono il segnale che la lotta alla criminalità è quanto mai viva ed aspra, rappresentando ancora un pesante fardello per il Gargano. Vietato abbassare la guardia. L'economia ...Secondo l’impostazione accusatoria, l’organizzazione, a seguito della strage di San Marco in Lamis del 9 agosto 2017, in cui perse la vita, si sarebbe rimodulata in una compagine che può essere ribatt ...Le figure di vertice sono ritenuti Matteo Lombardi e Pasquale Ricucci (quest’ultimo ucciso l’11 novembre 2019), e Pietro La Torre, organizzatore con funzioni di raccordo con i vertici criminali di Mat ...