Morata lite Allegri: la tensione è alle stelle (Di martedì 7 dicembre 2021) Domenica 5 Novembre 2021 la Juventus ha vinto contro il Genoa grazie ad un Eurogol di Cuadrado e a un Dybala che sembra essersi ripreso dal momento negativo che stava attraversando. Ma non sono solo questi gli ingredienti della gara, perchè Morata non ha proprio mandato giù la sostituzione e ha battibeccato furiosamente con allegri prima di calmarsi e tornare in panchina a far compagnia ai suoi colleghi in squadra. Cuadrado e Dybala: la Juventus batte 2-0 il Genoa Morata lite allegri: la rabbia assale lo Spagnolo Il rapporto tra giocatori e allenatori non sempre è facile e sereno e una sostituzione per un attaccante può essere considerata come una punizione. Si sa che a caldo nel Calcio si possono avere reazioni scomposte ma che ci ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 7 dicembre 2021) Domenica 5 Novembre 2021 la Juventus ha vinto contro il Genoa grazie ad un Eurogol di Cuadrado e a un Dybala che sembra essersi ripreso dal momento negativo che stava attraversando. Ma non sono solo questi gli ingredienti della gara, perchènon ha proprio mandato giù la sostituzione e ha battibeccato furiosamente conprima di calmarsi e tornare in panchina a far compagnia ai suoi colleghi in squadra. Cuadrado e Dybala: la Juventus batte 2-0 il Genoa: la rabbia assale lo Spagnolo Il rapporto tra giocatori enatori non sempre è facile e sereno e una sostituzione per un attaccante può essere considerata come una punizione. Si sa che a caldo nel Calcio si possono avere reazioni scomposte ma che ci ...

Advertising

DaniLazarus89 : @Gazzetta_it Non credo sia stata una lite, ma sicuramente non influirà sul riscatto: la Juve credo abbia già deciso… - sottoguru : @Gazzetta_it La lite è un problema creato ad hoc per vendere copie (sono scambi normali tra giocatori e mister), me… - Gazzetta_it : Dietro la lite Allegri-Morata: come può influire sul riscatto da parte della Juve #calciomercato - misorecordsuk : Juventus, Morata tra calciomercato e la lite con Allegri #Juve #Juventus - sportli26181512 : La lite con Allegri e un riscatto da trattare con l’Atletico: come va tra Morata e la Juve: La lite con Allegri e u… -