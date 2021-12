Milano, individuato l'omicida dell'82enne ucciso con la motosega (Di martedì 7 dicembre 2021) È stato individuato ed è sotto interrogatorio il presunto omicida dell’82enne Pierantonio Secondi , ucciso ieri nel suo appartamento in zona Porta Romana a Milano. L’uomo, che è stato rintracciato... Leggi su feedpress.me (Di martedì 7 dicembre 2021) È statoed è sotto interrogatorio il presuntoPierantonio Secondi ,ieri nel suo appartamento in zona Porta Romana a. L’uomo, che è stato rintracciato...

Ultime Notizie dalla rete : Milano individuato Massacrato con coltello e motosega a Milano, svolta nell'indagine: fermato presunto killer C'è una svolta nel brutale omicidio di Pierantonio Secondi , l'anziano 82enne ucciso lunedì sera nel suo appartamento in zona Porta Romana a Milano . Un uomo è stato individuato ed è attualmente interrogato dal pm Elio Ramondini dopo esser stato rintracciato dai carabinieri in una farmacia in cui lavora: è infatti il principale sospettato ...

