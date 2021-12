Milano, anziano ucciso in casa con una motosega. C’è un sospettato (Di martedì 7 dicembre 2021) : sarebbe un uomo romeno di 35 anni già denunciato dalla vittima Pierantonio Secondi è il pensionato di 82 anni ucciso ieri, lunedì 6 dicembre, nel suo appartamento di Milano. L’uomo sarebbe stato aggredito da un romeno di 35 anni, il quale era stato denunciato dal pensionato nei mesi scorsi per stalking. L’uomo sarebbe entrato nell’abitazione sfondando la porta d’ingresso con una motosega, che avrebbe poi utilizzato, dopo aver accoltellato l’anziano, per infierire sul corpo del pensionato. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la vittima e il romeno avevano avuto una frequentazione che era sfociata in una serie di episodi di minacce e atti persecutori nei confronti della vittima. In seguito alla denuncia, all’aggressore era stato imposto ad ottobre un divieto di avvicinamento alla vittima. Nella giornata ... Leggi su 361magazine (Di martedì 7 dicembre 2021) : sarebbe un uomo romeno di 35 anni già denunciato dalla vittima Pierantonio Secondi è il pensionato di 82 anniieri, lunedì 6 dicembre, nel suo appartamento di. L’uomo sarebbe stato aggredito da un romeno di 35 anni, il quale era stato denunciato dal pensionato nei mesi scorsi per stalking. L’uomo sarebbe entrato nell’abitazione sfondando la porta d’ingresso con una, che avrebbe poi utilizzato, dopo aver accoltellato l’, per infierire sul corpo del pensionato. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la vittima e il romeno avevano avuto una frequentazione che era sfociata in una serie di episodi di minacce e atti persecutori nei confronti della vittima. In seguito alla denuncia, all’aggressore era stato imposto ad ottobre un divieto di avvicinamento alla vittima. Nella giornata ...

