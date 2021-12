IL TALENT AMICI NON È UN PLAGIO: LA CASSAZIONE ASSOLVE MARIA DE FILIPPI DOPO 17 ANNI (Di martedì 7 dicembre 2021) AMICI di MARIA De FILIPPI non è un PLAGIO. Parliamo di una causa iniziata nel 2004 che ha portato in Tribunale il celebre TALENT show di Canale 5 in quanto si sosteneva che fosse un PLAGIO del programma “Scuola di Spettacolo”.“AMICI” di MARIA De FILIPPI non è un PLAGIO: la ha stabilito la prima sezione civile della Corte di CASSAZIONE (presidente Francesco Genovese) che – con un’ordinanza comunicata il 5 dicembre – ha assolto definitivamente la conduttrice dall’accusa di aver copiato un precedente format tv, concludendo un processo durato oltre sedici ANNI.La Suprema Corte ha accolto la tesi difensiva dell’avvocato Giorgio Assumma e ha confermato le due precedenti pronunce del ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 7 dicembre 2021)diDenon è un. Parliamo di una causa iniziata nel 2004 che ha portato in Tribunale il celebreshow di Canale 5 in quanto si sosteneva che fosse undel programma “Scuola di Spettacolo”.“” diDenon è un: la ha stabilito la prima sezione civile della Corte di(presidente Francesco Genovese) che – con un’ordinanza comunicata il 5 dicembre – ha assolto definitivamente la conduttrice dall’accusa di aver copiato un precedente format tv, concludendo un processo durato oltre sedici.La Suprema Corte ha accolto la tesi difensiva dell’avvocato Giorgio Assumma e ha confermato le due precedenti pronunce del ...

