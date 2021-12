Il “suicidio” di Letta, Sorgi: “Per lui il peggio deve ancora venire. Si sta giocando il collegio di Gualtieri” (Di martedì 7 dicembre 2021) Enrico Letta e le suppletive a Roma: un capolavoro al contrario, l’eterogenesi dei fini quello confezionato dal segretario dem. Il flop dell’offerta della candidatura a Giuseppe Conte per entrare alla Camera al posto di Roberto Gualtieri , ha l’effetto di un’onda lunga disastrosa per lui e il Pd. A fare il punto della situazione è Marcello Sorgi, nel suo Taccuino su La Stampa. Letta ha sbagliato tutto: Pd, centrosinistra e giallorossi rischiano “di giocarsi il collegio in cui l’attuale sindaco di Roma Gualtieri – oggi doverosamente dimissionario da deputato – era stato eletto nel 2020 con il 62% dei voti“. L’editorialista della Stampa parla di un capolavoro al contrario. “Ci vuole una particolare abilità a disperdere un tale patrimonio elettorale, specie nella città in cui il Pd ha ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 7 dicembre 2021) Enricoe le suppletive a Roma: un capolavoro al contrario, l’eterogenesi dei fini quello confezionato dal segretario dem. Il flop dell’offerta della candidatura a Giuseppe Conte per entrare alla Camera al posto di Roberto, ha l’effetto di un’onda lunga disastrosa per lui e il Pd. A fare il punto della situazione è Marcello, nel suo Taccuino su La Stampa.ha sbagliato tutto: Pd, centrosinistra e giallorossi rischiano “di giocarsi ilin cui l’attuale sindaco di Roma– oggi doverosamente dimissionario da deputato – era stato eletto nel 2020 con il 62% dei voti“. L’editorialista della Stampa parla di un capolavoro al contrario. “Ci vuole una particolare abilità a disperdere un tale patrimonio elettorale, specie nella città in cui il Pd ha ...

Advertising

SecolodItalia1 : Il “suicidio” di Letta, Sorgi: “Per lui il peggio deve ancora venire. Si sta giocando il collegio di Gualtieri”… - mautortorella : La mossa di #Letta che appoggia/candida #Conte a Roma è peggio di un suicidio politico. È l’epilogo della fine degl… - maurizior1 : RT @Cartabiancarai3: #Letta: 'Il 13 dicembre il testo sul suicidio assistito arriverà in Aula, è una soluzione avanzata ed è importante che… - ElicrinaMacrina : RT @Cartabiancarai3: #Letta: 'Il 13 dicembre il testo sul suicidio assistito arriverà in Aula, è una soluzione avanzata ed è importante che… - Profilo3Marco : RT @Cartabiancarai3: #Letta: 'Il 13 dicembre il testo sul suicidio assistito arriverà in Aula, è una soluzione avanzata ed è importante che… -