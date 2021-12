Il Collegio verso Discovery+? (Di martedì 7 dicembre 2021) È un periodo piuttosto difficile per Rai 2, che sta affrontando una crisi di identità e di ascolti, crisi che ha travolto anche uno dei titoli più forti, ovvero Il Collegio. Rispetto alla precedente edizione, è stato registrato un forte calo di spettatori, con l’ultima puntata che ha conquistato solo 1.101.000 persone con il 5.10% di share. C’è chi punta il dito contro un cast apparentemente debole, chi contro i protagonisti ormai troppo poco spontanei e chi contro format simili mandati in onda nei mesi precedenti, tra cui La Caserma e Voglio Essere Un Mago, che avrebbero portato il pubblico a stancarsi di questo genere di show. Secondo le indiscrezioni però qualcosa potrebbe cambiare una volta terminata questa sesta edizione. Dagospia rivela infatti che Discovery+ starebbe pensando di acquistare il format, attualmente nelle mani della ... Leggi su trashblog (Di martedì 7 dicembre 2021) È un periodo piuttosto difficile per Rai 2, che sta affrontando una crisi di identità e di ascolti, crisi che ha travolto anche uno dei titoli più forti, ovvero Il. Rispetto alla precedente edizione, è stato registrato un forte calo di spettatori, con l’ultima puntata che ha conquistato solo 1.101.000 persone con il 5.10% di share. C’è chi punta il dito contro un cast apparentemente debole, chi contro i protagonisti ormai troppo poco spontanei e chi contro format simili mandati in onda nei mesi precedenti, tra cui La Caserma e Voglio Essere Un Mago, che avrebbero portato il pubblico a stancarsi di questo genere di show. Secondo le indiscrezioni però qualcosa potrebbe cambiare una volta terminata questa sesta edizione. Dagospia rivela infatti chestarebbe pensando di acquistare il format, attualmente nelle mani della ...

