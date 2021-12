Giuseppe La Corte sposa il “progetto Arcidiacono” e passa il maggioranza

(Di martedì 7 dicembre 2021) Un nuovo ingresso si registra tra le fila del gruppo civico del sindacoLaapproda nel movimento La Nostra Terra. Il consigliere più votato, dopo un periodo ampio di riflessione, ha deciso di fornire il proprio contributo alla squadra dimettendo in campo la propria esperienza amministrativa.Laha (Monrealelive.it)

